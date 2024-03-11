Британскую королевскую семью уличили в подлоге фотографии с Кейт Миддлтон

Крупные мировые информационные агентства отзывают и удаляют из своих баз и публикаций фотографию, распространенную пресс-службой принца и принцессы Уэльских.

На снимке запечатлена Кейт Миддлтон, невестка британского короля, в окружении ее детей: Луи, Джорджа и Шарлотты. Снимок был опубликован пресс-офисом Кенсингтонского дворца после того, как СМИ и соцсети захлестнула волна сплетен о здоровье Кейт.

Хотя дворец официально заявил, что принцессе Уэльской сделали сложную полосную операцию и она не появится на публике минимум до Пасхи, в таблоидах появились многочисленные слухи о причинах операции: от неудачной беременности до криминальных разборок в королевской семье. Предполагается, что фото Кейт в окружении детей было опубликовано, чтобы опровергнуть домыслы о ее коме и пребывании на грани жизни и смерти.

Хотя на фото Кейт улыбается, она снялась сидя – в сети предположили, что ей тяжело ходить.

И вот теперь у авторитетных СМИ появились сомнения в подлинности фотографий: они нашли на ней следы монтажа. В частности, на рукаве Шарлотты при детальном рассмотрении видны следы обработки – край кофты "наезжает" на руку.

Стоит ли говорить о том, что это тут же только усугубило слухи: снимок сделан давно, сфальсифицирован, его сгенерировала нейросеть. Также вопросы вызвало отсутствие у Кэтрин на пальце помолвочного кольца принцессы Дианы, с которым она не расстается.