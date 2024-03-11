Самыми закредитованными регионами стали Тува и Калмыкия

Регионами с самым высоким уровнем закредитованности населения оказались республики Тува и Калмыкия, сообщает РИА Новости. Соответствующий индикатор в первой составил 149,4%, во второй — 133,9%.

В этот список также вошли Тюменская область, Адыгея и Удмуртия. В этих субъектах уровень закредитованности населения приблизился к отметке в 100%.

В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и Юга России. На первом месте оказалась Ингушетия с результатом в 14,9%. На второй строчке расположился Крым (29,5%). Тройку лидеров замкнула Чечня (30,1%).

Согласно исследованию, объем задолженности по кредитам населения перед банками на 1 февраля 2024 года составляет 33 триллиона рублей. За последние 12 месяцев он вырос на 23,5%, или на 6,4 триллиона рублей.

Напомним, 29 февраля во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит регионам сохранить более 200 млрд руб. ежегодно с 2025 до 2028 года. Президент подчеркнул, что эти деньги должны быть направлены на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции. Средства, которые регионы возвращают в бюджет России по кредитам, президент предложил вновь направлять на развитие субъектов.