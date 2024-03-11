Прокуратура заинтересовалась вынужденной посадкой борта "Уральских авиалиний" в Екатеринбурге

Свердловская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия после экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Екатеринбурге.

В пресс-службе прокуратуры также уточнили детали инцидента. По их данным, командир воздушного рейса U6-388 по маршруту "Омск - Москва" принял решение о посадке в 07.16. Незадолго до этого на борту самолета потерял сознание парень 2021 г.р.

Первая медицинская помощь пассажиру была оказана бортпроводниками и бригадой "скорой помощи", прибывшей в аэропорт. Она же и госпитализировала пациента в местную больницу.

В "Уральских авиалиниях" и "Кольцово" инцидент пока никак не комментируют.