Биткоин впервые в истории стоит $70 тысяч

Стоимость биткоина впервые превысила $70 тыс. Еще на прошлой неделе криптовалюта перевалила за $65 тыс.

Аналитики считают, что текущая стоимость – не предел, биткоин может подорожать до $80 тыс. Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты был установлен в ноябре 2021 года – тогда она стоила $69 тыс.

Криптовалюта растет в цене на фоне оптимистичных факторов, среди которых предстоящий халвинг — плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов (BTC), которые создаются и распределяются среди майнеров, выполняющих проверку и подтверждение транзакций в сети. Это заложено в программном коде биткоина для того, чтобы общее количество монет в сети никогда не превышало 21 млн единиц.