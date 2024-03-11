В Екатеринбурге убийцу таксиста отправили в колонию на 11 лет

Житель Екатеринбурга приговорен к 11 годам колонии за убийство таксиста. Вердикт о его виновности вынесла коллегия присяжных.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июне 2017 года: житель уральской столицы Дмитрий Сальков ночью ехал в такси и внезапно поссорился с водителем. Как показало расследование, клиент нанес несколько ударов колюще-режущим предметом в грудь и голову таксиста. От полученных ран тот скончался.

В ходе следствия выяснилось, что убийца оставил следы своей крови в машине, а анализ ДНК показал, что кровь принадлежит Салькову. Сам он в это время уже сидел в колонии за другие преступления, в том числе за нанесение ножом тяжких телесных повреждений женщине.

Присяжные единогласно пришли к выводу о доказанности вины Салькова в убийстве таксиста. С учетом этого Октябрьский районный суд Екатеринбурга по совокупности преступлений назначил Дмитрию Салькову 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Напомним, недавно на Урале присяжные оправдали супругов, обвинявшихся в сожжении двух человек.