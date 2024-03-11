11 Марта 2024
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Политика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников поручил обеспечить комфортные условия для голосования жителей на выборах Президента РФ: Нужно, чтобы всё работало чётко!

Обеспечить комфортные условия для голосования жителей Новосибирской области на выборах Президента России поручил Губернатор Андрей Травников. На оперативном совещании глава региона подчеркнул: всенародное голосование в рамках прямых выборов Президента РФ, которые пройдут 15,16 и 17 марта – важное государственное дело.

По всем прогнозам, число жителей области, которые намерены принять участие в голосовании, будет больше чем в предыдущие избирательные кампании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

«Это серьёзная ответственность не только перед членами избирательной комиссии, но и перед органами власти региона и муниципалитетов. С каждым годом формы голосования и возможности для принятия участия в нём расширяются: это и трёхдневное голосование, а теперь и электронное, различные варианты выездного голосования. Всё это должно работать чётко, как единый механизм. У любого человека, который принял решение проголосовать тем или иным способом, не должно возникнуть вопросов: где, что, как и почему вдруг не получается», — подчеркнул Губернатор.

Андрей Травников поставил задачу: в оставшиеся до пятницы дни перепроверить готовность избирательных участков, наличие информации по их расположению, прикреплению адресов. Кроме того, необходимо проверить качество маршрутов, уделить особо внимание подъездам и подходам к избирательным участкам: чтобы большому количеству людей, которые пойдут на выборы, было удобно проходить к местам голосования.

(2024)|Фото: nso.ru

Также глава региона обратил внимание экспертов регионального министерства цифрового развития и связи на необходимость обеспечения чёткой работы всех информационных систем — которые обеспечивают и электронное голосование, и дистанционное видеонаблюдение на участках – во взаимодействии с государственными техническими ведомствами.

«Нужно, чтобы всё работало чётко и в случае каких-то сбоев реакция была моментальной. Несмотря на то, что у Центризбиркома будет работать своя телефонная горячая линия, куда граждане смогут обратиться и получить ответы на вопросы, важно, чтобы все наши кол-центры, все наши «горячие телефоны» также были обеспечены необходимой информацией, чтобы операторы знали, как отвечать в случае поступления вопросов на тему выборов Президента России», — заявил Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Обращаясь к главам муниципалитетов, губернатор поставил задачу организовать на их территориях работу учреждений, где расположены избирательные участки. Чтобы принять участие в голосовании было комфортно всем: и молодёжи, и людям старшего возраста.

Теги: андрей травников, выборы президента, голосование жителей


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