Производители кормов для животных согласились снизить цены после проверки ФАС

После проверки Федеральной антимонопольной службы крупнейшие в России производители кормов для животных согласились добровольно ограничить рост цен на свою продукцию, говорится в сообщении ведомства.

Служба начала проверку после жалоб владельцев животных на цены на корма для кошек и собак.

Выяснилось, что в 2023 году доля двух производителей – ГК "Марс" и ООО "Нестле Россия" – составила на рынке 73,1% (по объему реализации кормов). Их признали коллективно доминирующими на рынке.

По данным ФАС, компании "высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак". Так, "Нестле Россия" снизит цены на корма бренда "Дарлинг".