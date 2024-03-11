Уральскому трактористу грозит срок за пьяное вождение без прав

Трактористу из села Городище Байкаловского района Свердловской области грозит срок и штраф в 300 тыс. рублей за пьяное вождение без прав. Подробнее об этой истории сообщает пресс-службе УГИБДД по региону.

10 марта сотрудники Госавтоинспекции проводили проверку водителей на трезвость и пресечение грубых нарушений ПДД. Днем в селе был остановлен трактор МТЗ-82, за рулем которого сидел местный житель 1968 г.р. Внешне он показался сотрудникам ГИБДД пьяным, что подтвердилось при проверке - 0,654 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Более того, выяснилось, что ранее уралец был осужден по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за все то же пьяное вождение. Тогда его и лишили водительских прав, который до сих пор не вернули.

Сам водитель пояснил, что распивал спиртное дома, после чего решил почистить снег возле жилых домов. Теперь же решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч.1 ст.264.1 УК РФ. Мужчине грозит штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы до 3 лет, а также конфискация транспорта. Уральца отстранили от управления, транспорт задержан и помещен на специализированную стоянку.