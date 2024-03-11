Медведев призвал снимать кино о войне

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что российское кино стало гораздо более качественным, чем было еще 10–15 лет назад.

"Многое поменялось: нормальные сценарии, приличные диалоги, режиссура, игра артистов. Нравится. И тем не менее. Надо идти вперед. Снимать о войне. Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно", - написал Медведев в своем telegram-канале.

"Снимать надо, уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент", - пишет Медведев.