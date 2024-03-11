В России появится первая собственная вакцина от оспы

"НИОХ-14" разработан сотрудниками института вместе с Государственным научным центром (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Это случится осенью 2024 г. Для этого институт реконструирует и лицензирует по международным стандартам производственную площадку, рассказала журналистам директор института Елена Багрянская, ее слова приводит ТАСС.

Новосибирский институт органической химии (НИОХ) имени Ворожцова Сибирского отделения РАН планирует запустить производство первого в России препарата от оспы "НИОХ-14".



