РПЦ запускает курсы для священиков-блогеров

Русская православная церковь запустила курсы для священников-блогеров и миссионеров.

Сейчас курс запущен в экспериментальном режиме, но если он будет успешным – его сделают регулярным и внедрят в программу одного из православных вузов, передают "Ведомости" со ссылкой на члена Высшего церковного совета епископа Луховицкого Евфимия (Дмитрия Моисеева).

Сообщается, что курс уже прошли десять человек.

Епископ рассказал, что обучение направлено в том числе на то, чтобы священники в своих блогах не теряли из виду главную цель своей деятельности в блогосфере – проповедь о Христе и тем самым смогли бы избежать излишнего погружения в нецерковную повестку.

По мнению создателей курса, взгляды священника в сети не должны расходиться с официальной позицией РПЦ, особенно по вопросам, вызывающим широкий общественный резонанс.