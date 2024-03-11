Ямалец расстрелял челябинских полицейских из сигнального пистолета

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа открыл стрельбу из сигнального пистолета по полицейским в Челябинской области, сообщает SHOT.

Канал сообщает, что накануне 33-летний подозреваемый на Porsche Cayenne S был остановлен в Кыштыме сотрудниками ДПС для проверки документов. Инспекторы заподозрили, что права ямальца поддельные. Его попросили выйти из машины, однако тот отказался и дал по газам.

Водитель сбил одного полицейского и протащил его на капоте около 10 метров. Сотрудники ДПС начали преследование. Водитель бросил автомобиль в лесу рядом с СНТ "Кварц" и попытался скрыться.

От сотрудников ГИБДД мужчина отстреливался. Правоохранители были вынуждены открыть ответный огонь. Один из полицейских был ранен в руку.

У задержанного изъяли сигнальный пистолет "Байкал МР-371", переделанный под стрельбу травматическими патронами.

Также сообщается, что задержанный ранее находился в розыске по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей".

Сейчас на подозреваемого завели еще одно дело по статье "Применение насилия в отношении полицейского при исполнении".