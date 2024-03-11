Студент, планировавший устроить теракт в здании суда, задержан в Калужской области

В Калужской области задержали 19-летнего студента, который планировал устроить теракт в здании Калужского районного суда, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, молодой человек учится в филиале Петербургского университета путей сообщения императора Александра I в Калуге. В прошлом году он принял ислам. По версии спецслужб, он планировал устроить теракт на религиозной почве. Однако собрать СВУ у студента не получилось, а о его планах стало известно силовикам, пишет Shot. В комнате юноши в общежитии нашли килограмм аммиачной селитры и другие компоненты для СВУ. При задержании у него в телефоне обнаружили переписку с куратором.

В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге 17-летний ученик гимназии был признан виновным в двух попытках поджога военкоматов, которые квалифицировали как покушение на теракт. Его приговорили к шести годам колонии.