Bosco готовит экипировку для российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

Компания Bosco Михаила Куснировича готовит экипировку для российских спортсменов, которые примут участие в парижской Олимпиаде, передает РИА Новости со ссылкой на самого Куснировича.

"Мы стараемся изо всех сил. Сразу объявим, как только она выйдет. Работа (над созданием формы) ведется", - сказал бизнесмен.

Примечательно, что с 2017 года контракт на экипировку сборной России принадлежал не Bosco, а компании Zasport, она готовила одежду и для Игр, на которых россияне выступали в нейтральном статусе (из-за допинговых дисквалификаций).

В этом году в Олимпиаде смогут принять участие только те российские спортсмены, которые выступают в индивидуальных видах, не имеют контрактов с военными структурами. На одежде нейтральных атлетов не должно быть никакой символики, гербов, цветов флагов и любых других намеков на принадлежность к определенной стране. Утверждать форму будет Международный олимпийский комитет. В Олимпийском комитете России официально не накладывали на спортсменов ограничений, но всеми другими доступными способами дали понять, что выступление в Париже будет приравниваться к моральной измене стране.

Вскоре после начала СВО стало известно, что Михаил Куснирович получил гражданство Италии еще осенью 2020 года. В 2021 году бизнесмен выпал из списка самых богатых предпринимателей России.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.