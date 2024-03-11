11 Марта 2024
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников принял решение о расширении региональной программы профилактики онкозаболеваний

Решение о расширении программы онкоскринингов губернатор Сергей Ситников принял по предложению специалистов онкологический службы Костромской области.

Благодаря принятым мерам дополнительные исследования на определение рака молочной железы и кишечника смогут пройти уже в этом году более 15 тысяч человек. В том числе, скринингами планируется охватить группы риска - граждан от 40 до 75 лет, людей, занятых на производствах с высоким риском развития злокачественных новообразований.

В рамках программы в медучреждения региона уже закуплены технологии искусственного интеллекта для двойного прочтения маммологических снимков, а также рентгенографии легких. Для проведения профилактических мероприятий организуют выезды врачей-онкологов в муниципалитеты, в том числе, в районы с высокой долей окнозаболеваний. Для пациентов с впервые установленным предварительным диагнозом организуют «зеленые коридоры».

По оценкам специалистов, принятые меры существенно повысят выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях, позволят снизить смертность от онкозаболеваний и увеличить процент излечившихся пациентов.

«Решения, которые увеличивают охват людей медицинскими исследованиями, снижают нагрузку на врачей благодаря применению современных технологий, надо абсолютно точно поддерживать», - подчеркнул губернатор Сергей Ситников.

(2024)|Фото: adm44.ru

За последние годы благодаря внедрению трехуровневой системы онкологической помощи Костромская область добилась значительных успехов в выявлении злокачественных новообразований и лечении онкологических пациентов. По итогам 2023 года смертность от злокачественных новообразований снизилась, доля пациентов с выявленным раком на I и II стадиях возросла до 56%. Ранее выявление позволяет своевременно начать лечение пациентов и добиваться положительного прогноза течения болезни.

(2024)|Фото: adm44.ru

Теги: сергей ситников, онкоскрининги, профилактика онкозаболеваний


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