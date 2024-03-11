Роспотребнадзор отрицает массовое заболевание корью студентов РТФ УрФУ

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области отрицают массовое заболевание корью студентов Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета.

Информация об этом со ссылкой на источники ранее появилась в СМИ. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, экстренных уведомлений о случаях кори среди студентов РТФ УрФУ в органы Роспотребнадзора не поступало.

"При активном взаимодействии с руководством вуза информация также не подтвердилась", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что ситуация с заболеваемостью корью в Свердловской области остается контролируемой.

Между тем Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, со ссылкой на некие "официальные данные" сообщил, что в городе зафиксировано уже 60 случаев кори, а половина случаев в регионе "импортные", то есть завезены из Египта, Азербайджана и стран Средней Азии. По сведениям канала, часто вирус распространяется среди мигрантов, которые живут в тесных помещениях, вместе работают и близко контактируют.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что мир вокруг России "горит корью", а вирусы завезли из 16 разных стран.