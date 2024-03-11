Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Екатеринбурге из-за самочувствия пассажира

Самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Омска в Москву, экстренно сел в "Кольцово" Екатеринбурга. Причиной стало плохое самочувствие пассажира.

Как сообщает Telegram-канал "Кухня Аэрофлота", бортпроводники оказали помощь потерявшему сознание пассажиру. Несмотря на это, мужчине все же потребовалась госпитализация. Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в Екатеринбурге, где самолет уже поджидала карета "скорой помощи".