Полиция задержала челябинца, который в праздники сломал нос сотруднице бара

Полиция поймала мужчину, разбившего нос сотруднице BLA BLA BAR в Челябинске. Как говорит задержанный, он ударил девушку из-за "словесного переполоха".

Все произошло в праздничные выходные: в ночь на 9 марта мужчина сломал нос девушке, потому что его не пустили в заведение. При этом пострадавшая работает промоутером и даже не отвечает за фейсконтроль.

После удара ее нос оказался раздроблен и не подлежит восстановлению, придется делать операцию. Также сотруднице бара диагностировали сотрясение мозга.

Мужчина в содеянном раскаялся и вину признал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет Ural Mash.