На Тайване старшеклассникам будут давать дополнительные выходные для лечения психики

Тайваньские средние школы начнут предлагать старшекалассникам специальные отпуски для лечения психики, чтобы уменьшить растущие показатели самоубийств среди молодежи и высокий уровень стресса и депрессии. Об этом пишет The Guardian.

Получить можно до трех выходных дней в каждом семестре просто по желанию школьника, но с разрешения родителей. Более 40 школ уже выразили заинтересованность в эксперименте. С 2014 по 2022 год уровень самоубийств среди молодежи 15-24 лет более чем удвоился.

В 2022 году в министерстве здравоохранения острова заявили, что рост числа самоубийств связан с растущим числом небоскребов на Тайване, которые давят на психику. Эти слова подвергли критике, заявив, что виной всему давление системы образования.

В том же году Фонд лиги защиты детей провел опрос, который показал, что 12% школьников имеют "серьезный" уровень стресса, причем среди старшеклассников он был почти 25%. Тремя основными факторами были названы школьные занятия (77%), перспективы на будущее (67%) и межличностные отношения (43%). О последнем пишут как о специфически восточноазиатском феномене: в Японии, Китае и Южной Корее молодые люди не могут познакомиться друг с другом. Уровень одиночества уже в молодости очень высок, что сильно бьет по демографии, так как люди не создают семьи и не рожают детей (рождаемость на Тайване составляет менее одного ребенка на женщину за всю жизнь - это один из самых низких показателей в мире).

При этом в 2018 году опрос показал, что более 53% жителей Тайваня считают, что психические заболевания подвергаются стигматизации в обществе. Взять отпуск по этой причине - значит признать себя в глазах сверстников психически больным. А надо быть "успешным".

Российский детский психолог Ирина Медведева считает, что установка с детства на "успех" делает ребенка неврастеником.