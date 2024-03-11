Бербок поддержала идею Кэмерона о передаче Украине крылатых ракет

Берлин готов рассмотреть предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами для дальнейшей их передачи Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Spiegel.

По данным издания, ФРГ может поставить Британии крылатые ракеты Taurus, а взамен британская сторона передаст Украине Storm Shadow. Таким образом Германия формально снимет с себя ответственность за предоставление украинским войскам крылатых ракет.

На прошлой неделе Кэмерон сообщил, что Лондон готов помочь Германии в вопросе осуществления поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.

Глава британского МИДа также прокомментировал аргумент канцлера Германии Олафа Шольца против отправки Taurus Украине, который заключается в нежелании эскалации. Кэмерон заявил, что Германия может ввести ограничения на использование поставляемого оружия, как это сделала Великобритания с поставками Storm Shadow. Он отметил, что доверяет Украине в том, что она будет соблюдать ограничения по использованию ракет.