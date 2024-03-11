Володин: Байден хочет убить Ассанжа на глазах всего мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что ситуация вокруг основателя Wikileakes Джулиана Ассанжа – пример подлости, лжи и двойных стандартов Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

"Более 12 лет Ассанж находится в условиях несвободы, истязаний: сначала в здании посольства Эквадора в Британии, а затем – в застенках тюрьмы строгого режима. Вдумайтесь: 12 лет человека держат в заточении без доказанной вины. Это не что иное, как беспредел", - написал Володин в своем telegram-канале.

За это время его здоровье резко ухудшилось: после перенесенного микроинсульта Ассанж не способен защищать себя даже по видео-конференц-связи.

"Несмотря на это, президент США Джо Байден делает все, чтобы добиться экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы. Хочет убить его на глазах у всего мира. Его выдача станет грубейшим нарушением Европейской конвенции по правам человека, включая право на свободу слова", - пишет Володин.

Если депортация Ассанжа в США все же произойдет, страны, поддержавшие ее, перестанут существовать как правовые государства, полагает председатель Госдумы.