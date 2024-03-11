Соглашение Астраханской области с президентской платформой «Россия–страна возможностей» способствуют формированию кадрового резерва региона

Соглашение, подписанное губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и генеральным директором АНО «Россия – страна возможностей» Алексеем Комиссаровым, направлено на установление эффективного сотрудничества по различным направлениям.

Главной целью является поддержка проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан, формирование механизмов по выявлению и поддержке талантов в различных сферах деятельности, обеспечение распространения лучших практик в области развития талантов.

Также в рамках соглашения предусмотрено создание и развитие сообщества выпускников проектов платформы «Россия – страна возможностей» в Астраханской области, всесторонняя взаимная поддержка организации и проведения в Астраханской области проектов и конкурсов президентской платформы и сопровождения их участников, учреждение тематических номинаций в существующих конкурсах или проведение специализированных проектов, поддержка в сфере коммуникаций.

Отметим, что за пять лет в проектах платформы АНО «Россия – страна возможностей» приняло участие более 126 тысяч жителей Астраханской области. За это время более 660 человек вышли в финалы конкурсов, а свыше 200 одержали победу. На базе Астраханского государственного университета и Астраханского государственного технического университета открыты Центры оценки и развития компетенций платформы «Россия – страна возможностей», число участников которых более 6 000 человек.

Региональные эксперты поделились мнением - как участие в проектах президентской платформы помогает в формировании лидерского сообщества Астраханской области.

Фатима Бакаева, пресс-секретарь Общественного молодёжного парламента при Думе региона, председатель АРМОД «Молодёжь Губернии» уверена, что участие в проектах президентской платформы может помочь в формировании лидерского сообщества в Астраханской области, поскольку эти проекты обычно ориентированы на развитие лидерских качеств участников.

"Участники могут приобрести опыт организации и управления проектами, коммуникационные навыки, умение работать в команде и принимать решения. Кроме того, участие в таких проектах может помочь участникам расширить свои профессиональные сети и установить контакты с другими лидерами и экспертами в своей области. В результате этого участники могут стать более видимыми и влиятельными фигурами в обществе, что способствует формированию лидерского сообщества в регионе", - говорит Фатима Бакаева.

Александр Соловьев, кандидат юридических наук, доцент кафедры правовых дисциплин Астраханского филиала РАНХиГС, член Общественной палаты Астрахани полагает: "Следует отметить, что президентская платформа "Россия - страна возможностей" более пяти лет реализует свои проекты на территории региона. Одним из самых успешных является создание на базе Астраханского государственного университета Центра оценки и развития компетенций. Ключевой задачей работы центра является трудоустройство студентов региона, максимально адаптированных к задачам современного рынка труда, а также обеспечение предприятий Астраханской области высококвалифицированными кадрами. Это площадка, где студенты сначала проходят диагностику своих универсальных компетенций, а затем работают над ними в рамках индивидуальной траектории развития. На выходе они получают «паспорт компетенций», а работодатель – специалистов с развитыми профессиональными навыками. Подписание соглашения позволит расширить круг учебных заведений, которые смогут использовать возможности платформы РСВ".

Анастасия Зощук, куратор общественного молодежного совета «Молодежное правительство Астраханской области» от администрации Губернатора прошла путь от победителя конкурса Росмолодежь. Гранты и наставника социальных проектов до эксперта Росмолодежь.Гранты.

Она считает, что президентская платформа «Россия - страна возможностей» - уникальная площадка для развития профессиональных и надпрофессиональных компетенций.

"Платформа реализует огромное количество программ и проектов, в которых принимает участие молодежь Астраханской области: «Лидеры России», «Твой ход», «Центры компетенций», «Мастерская управления «Сенеж» и т.д. Я и сама активно принимаю участие в проектах платформы. Подписание соглашения между Правительством Астраханской области и платформой АНО «Россия - страна возможностей» - важный шаг к развитию и продвижению Астраханской молодежи", - уверена эксперт.

Ирина Водовозова, директор АНО "Центр развития традиционной культуры и ремесел "Рыбица" оценивает подписание Соглашения как важное и значимое событие для Астраханской области.

"В 2023 году команда РСВ поставила задачу создания в регионах сообществ участников конкурсов и программ президентской платформы "Россия - страна возможностей". И подписанное соглашение - важный шаг к созданию такого сообщества активных и неравнодушных людей в регионе, а также к привлечению новых участников. Я сама участвовала и участвую в нескольких проектах РСВ, и это всегда дает новые знания и контакты, позитивный заряд, новые идеи и поддержку", - говорит Ирина Водовозова.

Яна Абдуразакова, начальник управления по разработке и реализации проектов ГКУ АО "Центр стратегического анализа и управления проектами" рассказывает, что сама принимала участие в проектах платформы АНО "Россия - страна возможностей" как в качестве участника, так и эксперта.

"Это всегда колоссальный опыт! Для реализации акселераторов привлекаются крутые эксперты, неравнодушные модераторы и вся организация отличается высоким уровнем подготовки. Для молодежи участие в проектах платформы, безусловно, может не только стать возможностью получения новых знаний и уникального опыта, но отправной точкой в карьере", - уверена Яна Абдуразакова.

Максим Терский, член Общественной палаты Астраханской области, член Штаба ОНФ Астраханской области считает, что проекты президентской платформы помогают молодежи проявить свои таланты и способности, получить опыт и знания в разных сферах деятельности.

"Это способствует развитию лидерских качеств и формированию профессиональных навыков, что помогает участникам стать более конкурентоспособными на рынке труда. Здесь есть условия для обмена идеями и сотрудничества, что может вылиться в новые предпринимательские проекты. Проекты платформы способствуют формированию кадрового резерва и лидерского сообщества для Астраханской области", - говорит эксперт.