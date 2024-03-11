NYT: Подготовка украинских пилотов для F-16 пробуксовывает

Подготовка украинских пилотов к полетам на F-16 пробуксовывает. Так, в созданном специально для них учебном центре в Румынии до сих пор пусто. Впрочем, в Дании, Великобритании и США все же подготовили 12 летчиков, но этого не хватит для формирования даже одной эскадрильи, пишет New York Times.

Ожидается, что полностью готовы пилоты из первого отряда будут в следующем году, к тому времени на Украину возможно будут поставлены шесть F-16 из 45, обещанных европейскими союзниками. По данным издания, первые F-16, поставленные на Украину, будут оснащены ракетами малой и средней дальности.

Также NYT пишет, что подготовка первого отряда украинских пилотов относительно обычных темпов обучения военных летчиков проходит молниеносно – годы аудиторного обучения сжаты в месяцы, но процесс все равно идет медленнее, чем ожидалось из-за проблем с английским языком и разницы между западными и советско-российскими методами ведения боя.