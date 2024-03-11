Ради высылки Залужного Киев пошел на неслыханный скандал

Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании сопровождалось беспрецедентным нарушением дипломатических норм. Об этом пишет киевское издание "Зеркало недели".

Ранее сообщалось, что ради "ссылки" неугодного и опасного для Зеленского Залужного последнего заставили пройти медкомиссию, которая признала его непригодным к военной службе. Но это не единственное скандальное обстоятельство. За всю историю существования украинского МИДа никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны на назначение определенного лица в качестве посла. Такое заявление нарушает все правила дипломатии. И не имеет значения то, что были непубличные консультации и согласования. Даже то, что Британия согласилась, ничего не меняет. Так не делается. Но офис Зеленского заставил нынешнего министра иностранных дел сделать это.

"Очевидно, в президентском окружении боялись, чтобы Залужный не передумал. Плюс у нас нет министра иностранных дел, который может сказать президенту, что это неприлично", – пишет издание.

Отмечается и то, что Залужный еще до увольнения написал рапорт об отставке, так как понимал, что его дни в армии по политическим причинам сочтены: ни ему, ни кому бы то ни было из его команды командовать больше ничем не дадут и даже не пустят преподавать в университете обороны Украины. А за свое звание Залужный будет получать 1762 гривны (4 тысячи рублей). То есть на Украине он больше никто. И это не сиюминутное решение Зеленского. Отношения с ним у Залужного испортились еще весной 2022 года, когда российские войска ушли из-под Киева.

Характерно, что вместе с Залужным медкомисия "признала" непригодным к военной службе и уволенного начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталу.

Экс-посол Украины в США Юрий Щербак считает, что в Лондоне Залужный будет под плотным контролем представителей Зеленского, которые будут отслеживать каждый его шаг и сообщать в Киев.