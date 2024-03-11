Директором Уральского Губернаторского лицея стал учитель физики и информатики

В Екатеринбурге назначен директор Уральского Губернаторского лицея.

Как сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора, должность занял бывший директор МОУ СОШ №76, учитель физики и информатики Игорь Климовских. По данным канала, он является обладателем всевозможных профильных наград и лауреатом конкурса "Директор года".

Информации о назначении Климовских на сайте учреждения пока нет. Исполняющим обязанности директора лицея там значится Антон Третьяков.

Напомним, в декабре 2023 года в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга завершилось строительство Уральского Губернаторского лицея. Генеральным подрядчиком по разработке рабочей документации и возведению выступила компания "Атомстройкомплекс". Первые ученики придут сюда 1 сентября 2024 года. Здание обладает рекордной для школ площадью в 28 тысяч квадратных метров, оснащено передовым мультимедийным и спортивным оборудованием.

Недавно был проведен тест-драйв скалодрома, расположенного в новом Губернаторском лицее. 18-метровый скалодром считается одним из самых высоких в городе.