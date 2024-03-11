И снова в обход слушаний. Жителям Черноисточинска хотят впихнуть под окна очистные сооружения

Жителей уральского поселка Черноисточинск огорошили внезапными планами по строительству очистных сооружений, но не вблизи поселка, а в 20 м от жилой многоэтажки. Как позднее выяснили жители, работы предусмотрены проектом станции водоподготовки "Южная", откуда будет поступать вода в Нижний Тагил. Однако для этого, как опасаются уральцы, придется пожертвовать их здоровьем и скважиной забора артезианской воды, которой пользуются, в том числе, и близлежащие населенные пункты.

Предполагается, что очистные сооружения намерены построить под окнами дома №67 на улице Пушкина, однако жильцов, как они сами утверждают, никто об этом не предупреждал. В своем обращении к губернатору Евгению Куйвашеву и полпреду УрФО Владимиру Якушеву (имеется в редакции Накануне.RU) они пишут, что процесс принятия решений о переводе земли от 26.07.2021 г. под очистные сооружения состоялся без их участия.

"При принятии данного решения было нарушено правило о привлечении людей к слушаниям в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Это не только несправедливо, но и является показателем фиктивности реального привлечения общественности к важным решениям. Экспозиция и план выделяемого участка "висели" только в администрации поселка, а не на информационных щитах дома, а на официальном сайте Горноуральского городского округа в постановлении о проведении публичных слушаниях от 15.06.2021 №28 не сообщается о планах по строительству очистных сооружений. Это свидетельствует о том, что решение было принято за спинами жителей, без учета их мнения", - говорится в обращении.

По словам уральцев, в протоколе уже проведенных "слушаний" сказано, что информация о строительстве очистных сооружений якобы была размещена в местном издании "Вестник Горноуральского округа". При этом, ни поисковик, ни официальный сайт Горноуральского округа ничего не выдают при поиске этого СМИ.

Жители улицы Пушкина опасаются того, как изменится их жизнь. Участок, где уже ведутся работы, предположительно, для дальнейшего строительства, хотят огородить забором высотой 2,8 м с колючей проволокой - именно это станет ежедневным видом из окна уральцев. От места, где раньше дети играли в футбол и волейбол, теперь будет исходить не задорный смех, а вонь и шум работающего оборудования.

"На территории гидроузла строить нельзя, потому что там санитарная зона: 500 м нельзя строить. А здесь у нас около дома очистные сооружения можно. Но как это так? Это вообще абсурд", - возмущаются местные жители.

Также на месте предполагаемого строительства стоит скважина забора артезианской воды, откуда жители дома и даже близлежащих населенных пунктов пьют чистую воду. Скважина была обустроена 40 лет назад в отдельно стоящем здании, а потому, как утверждают жильцы, власти не могли о ней не знать при разработке проекта.

"Для очистки воды используется коагулянт - это соединение алюминия, но когда вода холодная, этого процесса не происходит. Хлопья получаются мелкие, все у нас идет в квартиры. Если бы мы это пили, это был бы кошмар, потому что соединение алюминия - это санитарно-токсикологический показатель - это очень вредное соединение. Очень хорошо, что у нас эта скважина есть. Благодаря ей мы все нормально живем", - рассказала местная жительница.

Местные жители не выступают против очистных сооружений - они лишь просят перенести строительство на безопасное расстояние от их дома, не принимая столь важные решения в обход тех, на ком это строительство отразится в первую очередь.

Напомним, что протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний планировали и в Сысертском округе, когда речь зашла о строительстве мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг" у поселка Щелкун. Концессионерами выступали близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Несмотря на все препятствия, местные жители добились проведения слушаний и большинство проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Тогда активисты решили инициировать референдум, но Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала жителям в его проведении. Накануне стало известно, что Свердловский областной суд все же запретил строить под Сысертью новый мусорный полигон и постановил убрать его из территориальной схемы.