Арестович*: Россия не наносит удары по гражданскому населению

Россия не уничтожает гражданское население Украины, как об этом кричит украинский режим, а наносит удары по военным объектам. Об этом заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Гибель гражданского населения, если это случается, является неизбежными издержками, а не целью СВО. Цель президента РФ Владимира Путина - денацифицировать и демилитаризировать Украину, чтобы она перестала представлять прямую угрозу для России, признал Арестович.

Он обратил внимание еще на одну особенность. Все военные конфликты после 1945 года характеризовались в первую очередь массовой гибелью гражданского населения. Но на Украине гибнет больше всего именно военных, и это важный факт в пользу России и Путина.

"Мне не хочется делать Путину комплимент, я просто рассуждаю в цифрах", – сказал Арестович.

Также он признал недоговороспособность нынешнего украинского режима. В США скорее договорятся с Россией, поскольку по обе стороны океана находятся реалисты, чем с Киевом, где сидят неадекватные мечтатели, считающие, что весь мир должен Украине. Не говоря уже о третьих странах.

"Все движения в сторону Глобального Юга, все речи, что "святая Украина" должна быть защищена в границах 1991 года, вызывают там недоумение и хихиканье. Нет никакой всемирной поддержки", – заключил Арестович.

Арестовича заочно арестовали в России 6 февраля. Его обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также в распространении ложной информации о российской армии. В сентябре он покинул Украину. После этого его критика режима особенно усилилась. Так, он сказал, что Украина - это ЧВК Запада, а Запад в итоге бросит Украину. А недавно и вовсе назвал себя русским.