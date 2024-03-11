У самолета из Нижневартовска, совершившего аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре, отвалилось колесо

Самолет Ан-12 из Нижневартовска благополучно приземлился на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео посадки опубликовал telegram-канал Amur.Mash. Судя по кадрам, у самолета отвалилось колесо передней стойки шасси. Сообщается, что воздушное судно доставило детали для самолетов, лаки и краски. На борту было восемь человек.

В управлении МЧС по Хабаровскому краю не подтверждают военное назначение самолета.