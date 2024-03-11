Жительницу Екатеринбурга отправили в колонию за торговлю смертельным алкоголем

Жительница Екатеринбурга осуждена за незаконный оборот суррогатного алкоголя, повлекший гибель женщины. Продавщицу отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в октябре 2021 года в торговом павильоне на улице Бардина она продала двум жителям уральской столицы флаконы спиртосодержащей продукции с повышенным содержанием метанола. В результате одна из женщин скончалась после употребления этого напитка.

Как отметили в прокуратуре, своей вины продавщица смертельного алкоголя не признала. Сегодня, 11 марта, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ей три года в колонии общего режима. В надзорном ведомстве уже заявили, что изучат приговор, после чего он может быть обжалован.

Напомним, в прошлом году Свердловский областной суд ужесточил приговор по делу о гибели 44 человек от суррогатного алкоголя. Почти всем фигурантам добавили сроки.