Минобороны: ПВО сбила шесть дронов над Брянской и Орловской областями

В ночь на 11 марта средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны.

Как говорится в телеграм-канале ведомства, четыре БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области и два БПЛА - над территорией Орловской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

10 март поселок Горьковский в Белгородской области подвергся атаке трех дронов-камикадзе со стороны ВСУ. Два дрона успели сбить в воздухе. Один влетел в частный жилой дом. Никто не пострадал.