Уменьшилась сумма долга обанкротившегося экс-депутата пермской гордумы, уехавшего из России

Уменьшилась сумма долга экс-депутата Пермской городской думы Сергея Захарова, признанного банкротом, сообщает "Ъ-Прикамье".

Долг стал меньше на 61,4 тыс. руб. Сумма составляет 6,794 млн руб. Изначально сумма исковых требований индивидуального предпринимателя из Москвы Александры Поскребышевой составляла 6,85 млн руб. В нее входили основной долг (6,19 млн руб.), проценты за пользование чужими денежными средствами (441,5 тыс. руб.) и индексация (223,4 тыс. руб.). В судебном заседании после перерыва представитель должника дал пояснения, что, по информации должника, в рамках исполнительного производства проводилось частичное погашение задолженности.

Сумма основного долга снизилась до 6,04 млн руб. и 746,3 тыс. руб.— проценты за пользование чужими денежными средствами.

Как сообщало Накануне.RU, Сергей Захаров был избран в думу по одномандатному избирательному округу № 5 (Индустриальный район). Он не участвовал в работе городского парламента уже длительное время, пропустив шесть заседаний и уведомив думу, что находится в отпуске. В СМИ сообщалось, что Захаров уехал в Германию на постоянное место жительства, однако сам парламентарий эту информацию отрицал.

16 ноября 2022 года на внеочередном заседании президиума регионального политсовета партии Сергея Захарова исключили из числа сторонников "Единой России" (членом партии он не был). Причиной этого решения стал тот факт, что Сергей Захаров, длительное время находясь в Германии, высказывается в соцсетях против проведения спецоперации на Украине. Также парламентария исключили из фракции "ЕР".