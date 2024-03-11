Орбан заявил, что Трамп пообещал не давать деньги Украине

Бывший президент США Дональд Трамп обещал, что не будет давать деньги Украине, если снова станет президентом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Если американцы не дают денег, то европейцы не способны сами финансировать эту войну, тогда ей конец", - сказала Орбан. Его цитирует РИА Новости.

Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго 8 марта. Переговоры длились около часа.

Как сообщалось, экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп выступает против новой помощи Украине, убеждая республиканцев в Конгрессе занять такую же позицию. Это делает маловероятным компромисс между республиканцам и демократами по военной помощи Киеву.

Американская помощь украинскому режиму в этом году подвисла, так как Трамп подбивает республиканцев не уступать по вопросу границы и нелегальной миграции и имеет большое влияние на партию.

Трамп намерен сделать иммиграционный вопрос центральным в президентской гонке, поэтому против уступок демократам, которые предлагают ужесточение контроля на границе в обмен на помощь Владимиру Зеленскому.