"Оппенгеймер" получил семь "Оскаров"

Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получил семь "Оскаров". Работа была представлена в 13 номинациях.

Например, Кристофер Нолан забрал статуэтку в категории "Лучшая режиссура", исполнитель главной роли Киллиан Мерфи – в номинации "Лучшая мужская роль". Еще три статуэтки премии "Оскар" фильм получил в номинациях "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж" и "Лучший саундтрек", пишут "Ведомости".

Ранее Министерство культуры России запретило самые кассовые ленты 2023-го – "Барби" и "Оппенгеймер" – за несоответствие нашим ценностям. О чем повествует запрещенка года "Оппенгеймер", читайте в этой рецензии Накануне.RU.