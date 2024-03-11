Екатеринбуржец пытался незаконно вывезти в ОАЭ почти 3 млн рублей

Житель Екатеринбурга заплатил штраф за попытку нелегального вывоза наличных из России.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажир рейса "Екатеринбург - Шарджа" пытался вывезти из страны почти 3 млн рублей. Как оказалось, 60-летний мужчина планировал купить в ОАЭ автомобиль. Он взял с собой 9 тысяч долларов, 1,9 млн рублей и 15 тысяч дирхам и зашел в "зеленый" коридор.

Согласно таможенным правилам, декларированию подлежит сумма в любой валюте, превышающая 10 тысяч долларов по курсу Центробанка на день вылета. Когда выяснилось, что общая сумма превышает 10 тысяч долларов, екатеринбуржец хотел заполнить декларацию, но сделать это в "зеленом" коридоре было уже невозможно.

В итоге суд признал уральца виновным и назначил ему штраф в 460 тысяч рублей, но при его оплате в течение 20 дней это можно сделать со скидкой 50%. Попытка нелегального вывоза наличных обошлась мужчине в 230 тысяч рублей.

Напомним, что недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали пассажирку из Дубая с двумя чемоданами духов.