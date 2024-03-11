Из ФНБ предлагают взять еще 300 млрд на выкуп иностранных самолетов

Министерство транспорта России хочет добиться направления дополнительных 295 млрд руб. из Фонда национального благосостояния на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность.

По данным "Коммерсанта", такое предложение на 2024 год Минтранс высказал на совещание у президента, где было заявлено о новых задержках поставок российских самолетов. Неназванный источник сообщает, что сумма рассчитана из потребностей "Аэрофлота" и не включает интересы частных авиакомпаний, у которых также есть иностранные самолете в лизинге.

В прошлом году аналогичная сумма была выделена на урегулирование вопросов собственности по 162 самолетам. Издание подсчитало, что в этот раз суммы в 295 млрд руб. может хватить на переоформление еще 86 самолетов. В 2023-м большая часть суммы ушла на самолеты для группы "Аэрофлот" (в которую входит и авиакомпания "Победа"), частные компании получили небольшую часть денег и были вынуждены направлять на непредвиденные расходы часть собственной прибыли.

Всего с учетом самолетов, выкупленных из финансового лизинга, а также единичных сделок за счет собственных средств российские авиакомпании переоформили более 170 самолетов из примерно 400, принадлежавших иностранным лизингодателям.

После введения санкций в отношении России в 2022 году иностранные лизингодатели потребовали от отечественных авиакомпаний вернуть самолеты, но правительство РФ разрешило им этого не делать, поскольку российских самолетов в парках перевозчиков совсем мало, возврат техники спровоцировал бы коллапс. Однако теперь на самовольно присвоенных самолетах российские перевозчики не могут летать за границу, поскольку там есть угроза ареста бортов по требованию собственников. Если выплатить лизингодателям стоимость самолетов и проценты, то такая опасность снимается.

Между тем, в 2023 году в РФ не произвели ни одного нового пассажирского самолета, хотя власти вот уже несколько лет обещают построить 1000 отечественных лайнеров к 2030 году. В частности, Минпромторг в очередной раз перенес начало поставок импортозамещенных МС-21 и SSJ, которые ожидались уже в 2024 году. В ведомстве заявили, что перенос на 2025-2026 годы объясняется техническими сложностями при реализации проектов такого масштаба и обязательствами выполнения полноценной программы испытаний.