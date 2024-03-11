Россия опустилась на третье место в мире по экспорту вооружений — он снизился вдвое

Россия опустилась со второго на третье место в мире по экспорту вооружений. Лидер рейтинга — США, нашу же страну впервые обогнала Франция. Это следует из доклада специалистов Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о мировом рынке экспорта вооружений и военной техники. Эксперты сравнивали показатели сравнили 2019-23 гг. с 2014-18 гг.

Лидером по экспорту вооружений на протяжении этих десяти лет оставались США, страна даже нарастила свою долю рынка с 34% до 42%, пишет "Ъ". С 2014-18 по 2019-23 гг. экспорт оружия Франции увеличился на 47%, и, как сказано в докладе, она впервые стала вторым крупнейшим экспортером оружия, "чуть опередив Россию".

Российский экспорт вооружений сократился на 53%. Особенно "стремительным" падение было в последние пять лет. Если в 2019 г. Россия экспортировала "заметные объемы вооружений" в 31 страну, то в 2023-м — в 12 стран. На государства Азии и Океании приходится 68% от общего объема российского оружейного экспорта, из них 34% — на Индию, 21% — на Китай и 7,5% — на Египет.

Напомним, в июне 2023 г. на встрече с военкорами президент РФ Владимир Путин отмечал, что характеристики и качество российских вооружений улучшаются, военная спецоперация на Украине позволила понять, как донастроить армию России, чтобы она была самой лучшей в мире.

"У нас растет [оборонная промышленность], и качество увеличивается, улучшается, характеристики улучшаются, дальность, точность. И если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самой лучшей в мире, но мы это сделаем", — заявлял Путин.