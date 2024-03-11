Бывший вице-президент РЖД Акулова освобожден из-под домашнего ареста

Экс-советника гендиректора ОАО "РЖД", бывшего вице-президента по пассажирским перевозкам компании Михаила Акулова и руководителя ООО "Мехпрачечная СвЖД" Андрея Воронина освободили из-под домашнего ареста.

Им назначили запрет определенных действий. Оба обвиняемых не согласились с этой мерой пресечения и обжаловали ее, сообщает ТАСС.

Ранее Московский городской суд смягчил меру пресечения фигурантам дела о хищении 330,5 млн рублей у РЖД.

Напомним, Акулов и Воронин проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Якобы в феврале 2008 года по январь 2016 года оба похитили средства, выделенные "РЖД" на строительство здания механизированной прачечной СвЖД, которая должна была расположиться в Екатеринбурге. Сдача объекта в эксплуатацию планировалась на конец мая 2020 года.