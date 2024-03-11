В Госдуму внесут законопроект, отменяющий обязательную сдачу ЕГЭ

Группа депутатов от ЛДПР 11 марта внесет в Госдуму проект закона, которым предлагается отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена при выпуске из школы.

Депутаты хотят дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Один из авторов законопроекта Ярослав Нилов назвал серьезным конструктивным шагом введение в России механизма пересдачи одного предмета по ЕГЭ до конца приемной кампании. При этом законопроект предлагает дополнительно рассмотреть еще и возможность добровольного ЕГЭ для школьников: "кто хочет - пусть сдает".

По словам авторов инициативы, в 2023 году в период проведения ЕГЭ траты россиян на растительные успокоительные препараты и глицин выросли до 471,9 млн руб. Кроме того, в пояснительной записке говорится о случаях суицида среди подростков, сдающих ЕГЭ.

Как считают депутаты, принятие документа позволит прежде всего проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы, а также увеличит приток желающих получить профессиональное обучение, сообщает ТАСС.

Ранее Рособрнадзор рассказал о деталях пересдачи ЕГЭ в рамках "президентской" реформы, которая предусматривает возможность пересдачи одного из экзаменов.