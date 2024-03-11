СМИ: рекордные 190 тысяч человек перестали быть самозанятыми в январе

В январе текущего года более 190 тыс. человек сняты с самозанятости.

По данным ФНС, это рекорд за всё время существования налога на профдоход, который появился в 2019 году. При этом общее количество работающих на себя увеличилось. В настоящее время оно составляет около 10 млн.

По словам экспертов, одни самозанятые возвращаются на работу по найму из-за дефицита кадров в компаниях, другие выходят за лимиты доходов и регистрируются как ИП.

Также сказывается роль и фактор сезонности — в январе с учета традиционно снимается больше работающих на себя. Режим набрал обороты, и в ближайшие годы число плательщиков НПД стабилизируется у сегодняшнего уровня — порядка 12% от всего работающего населения, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что с конца 2023 года налоговые органы России усилили контроль за трудоустройством штатных работников под видом самозанятых для снижения налогов.