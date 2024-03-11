СМИ: на создание союзного медиахолдинга направят 1 млрд рублей

На запуск медиахолдинга Союзного государства направят 1 млрд руб.

На телерадиовещательную организацию на текущий год заложено более 400 млн, на газету "Союзное вече" — 263 млн. Главный офис холдинга будет расположен в Москве, а представительство — в Минске. Начало его работы запланировано на 2025 год.

Как заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, финансироваться холдинг будет со стороны Союзного государства, бюджет которого формируют Минск и Москва. Он также рассказал о ресурсном центре, который войдет в холдинг. Он будет формировать объем контента, который впоследствии будет передаваться и распространяться через электронные средства информации.

По словам экспертов, речь идет не совсем о классическом медиахолдинге, а о полностью финансируемой двумя государствами структуре СМИ, цель которых — трансляция определенных ценностей, идей и информационной повестки, сообщают "Известия".