Минтруд: работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию

Министерство труда России предложило ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов.

Иностранцев, приехавших по оргнабору, обяжут покинуть РФ, если они будут работать не по профилю. В настоящее время ведется подготовка соответствующего проекта закона. Как заявили в Минтруде, документ подготовлен по результатам стратегической сессии кабмина и направлен на увеличение заинтересованности работодателей в участии в организованном наборе и закреплении такого механизма как приоритетного в целом.

В рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. Вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста.

Данная инициатива направлена на то, чтобы исключить случаи, когда в рамках оргнабора по приезде в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать, например, в строительной компании, которая понесла расходы на его найм, включая затраты на авиабилеты, и перейти в курьерскую службу, сообщают "Известия".

Ранее патриарх Кирилл заявил, что уважение к РФ должно быть обязательным условием для мигрантов.