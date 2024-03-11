Стали известны подробности "президентской" реформы ЕГЭ

Рособрнадзор рассказал о деталях пересдачи ЕГЭ в рамках "президентской" реформы, которая предусматривает возможность пересдачи одного из экзаменов.

В 2024 году выпускники смогут воспользоваться "второй попыткой" лишь один раз с условием. Рособрнадзор предупреждает, что первая оценка будет аннулирована в любом случае, даже если выпускник получит на пересдаче более низкий балл. А "двухсоставные" экзамены по иностранным языкам придется пересдавать полностью — сохранить хорошую оценку за письменную или устную части не получится.

Из-за данных нововведений образовательным ведомствам придется внести изменения в расписание ЕГЭ, чтобы выпускники успели получить все результаты к началу приемной кампании. В Рособрнадзоре считают преждевременным обещать возможность пересдачи ЕГЭ по нескольким предметам. В комитете по просвещению Госдумы считают необходимым сначала проанализировать результаты экзаменов года, сообщает "Коммерсант".

Ранее президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Он поручил Минобразования провести работу по усовершенствованию программы и ЕГЭ.