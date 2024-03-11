Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Папу Римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг.

Как сообщает издание NV.ua, глава государства в своем вечернем видеообращении поблагодарил украинских капелланов за поддержку военных "и молитвой, и разговором, и делом".

"Вот что такое церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством", — заявил Зеленский.

Ранее священнослужитель заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.