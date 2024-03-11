Минцифры: не по прописке будут голосовать более трех миллионов россиян

Более 3 млн граждан России проголосуют на выборах президента не по прописке.

Как сообщили в Минцифры, для этого россияне воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуг". Подать заявление можно было до 23:59 мск 11 марта.

Чаще всего граждане выбирали участки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Иркутской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском и Красноярском крае, Татарстане, сообщает РИА "Новости".

Напомним, большинство россиян считает, что результаты выборов президента России скорее не изменят их жизнь.