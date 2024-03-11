Похороны Моргуновой состоятся 12 марта

Похороны народной артистки России Светланы Моргуновой состоятся на Троекуровском кладбище.

Они состоятся 12 марта. Как сообщил племянник артистки, руководитель муниципального округа Таганский Илья Свиридов, по прощанию нет окончательной определенности. Однако, скорее всего это будет в "Склифе". По его словам, 11 марта "будет более надежная информация".

Моргунова ушла из жизни утром 10 марта. Ей было 84 года, сообщает РИА "Новости".

Моргунова – народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года она занимала должность диктора Центрального телевидения СССР. Она также выступала в качестве соведущей музыкальных программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта".