Россиянин Олег Кононенко принял командование МКС

Российский космонавт Олег Кононенко в воскресенье принял командование Международной космической станцией. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Сегодня, 10 марта, Кононенко принял командование МКС от астронавта ESA Андреаса Могенсена. В ходе церемонии датчанин вручил россиянину символический ключ от станции. После этого экипаж традиционно ударил в корабельный колокол.

Как уточнили в "Роскосмосе", Олегу Кононенко предстоит командовать МКС до конца сентября 2024 года.

Напомним, что в начале февраля этого года Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе.