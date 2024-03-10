10 Марта 2024
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Глава МИД Польши: военные НАТО уже присутствуют на Украине

Военные стран НАТО в данный момент присутствуют на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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"Военные НАТО уже присутствуют на Украине. И я хотел бы искренне поблагодарить представителей этих стран за то, что они взяли на себя этот риск", - заявил глава польского МИД в ходе конференции, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО.

Как сообщает ТАСС, при этом Сикорский не пояснил, о военнослужащих каких именно стран идет речь.

Слова Сикорского прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Дальше скрывать это они уже не могли", - цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России есть доказательства того, что советники НАТО находятся на Украине и координируют удары ВСУ.

Теги: НАТО, военные, Украина, Польша


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