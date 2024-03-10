Глава МИД Польши: военные НАТО уже присутствуют на Украине
Военные стран НАТО в данный момент присутствуют на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Военные НАТО уже присутствуют на Украине. И я хотел бы искренне поблагодарить представителей этих стран за то, что они взяли на себя этот риск", - заявил глава польского МИД в ходе конференции, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО.
Как сообщает ТАСС, при этом Сикорский не пояснил, о военнослужащих каких именно стран идет речь.
Слова Сикорского прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Дальше скрывать это они уже не могли", - цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России есть доказательства того, что советники НАТО находятся на Украине и координируют удары ВСУ.