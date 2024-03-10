В Ленинградской области уничтожен беспилотник самолетного типа
В воскресенье в Ленинградской области был уничтожен беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Как рассказал он в своем Telegram-канале, постами наблюдения был обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
"Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района", - сообщил Дрозденко.
По его данным, жертв и разрушений нет.
Напомним, что сегодня поселок Горьковский в Белгородской области подвергся атаке трех дронов-камикадзе со стороны ВСУ.