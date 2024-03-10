В Ленинградской области уничтожен беспилотник самолетного типа

В воскресенье в Ленинградской области был уничтожен беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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Как рассказал он в своем Telegram-канале, постами наблюдения был обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

"Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района", - сообщил Дрозденко.

По его данным, жертв и разрушений нет.

Напомним, что сегодня поселок Горьковский в Белгородской области подвергся атаке трех дронов-камикадзе со стороны ВСУ.