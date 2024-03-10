Президент Ассоциации банков России скончался на 74-м году жизни

Сегодня, 10 марта, скончался президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

По данным Центробанка, Лунтовский умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. С 1999 по 2017 годы он был заместителем, первым заместителем председателя Банка России. На этом посту курировал работу территориальных учреждений ЦБ.

Много лет Лунтовский посвятил вопросам регулирования и совершенствования наличного денежного обращения страны. Его заслуги были отмечены государственными наградами.

"Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Георгия Ивановича Лунтовского", - добавили в ЦБ.