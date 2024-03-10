На смену "Адидасу": представлена новая форма сборной России по футболу

Российский футбольный союз представил новую форму национальной команды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, разработчиком формы является ведущий российский производитель спортивной экипировки – компания Jögel. Презентация состоялась сегодня, 10 марта, на международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

Сообщается, что домашний комплект, выполненный в традиционных красных цветах, посвящен Жар-птице. А выездная форма, сделанная в светлых тонах, вдохновлена стихией холода.

Первый матч в новой форме сборная России проведет 21 марта на стадионе "Динамо" против команды Сербии. В ней же подопечные Валерия Карпина выйдут на поле 25 марта против сборной Парагвая. Обе игры будут носить товарищеский характер.

Напомним, что ранее форму для сборной России по футболу делала компания Adidas. В марте 2022 года, почти сразу после начала СВО, немецкий производитель приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом.